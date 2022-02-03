YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de sosyal medyadan terör propagandası yapan 10 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'de sosyal medyadan terör propagandası yapan 10 şüpheli gözaltına alındı

03.02.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de sosyal medyadan terör propagandası yapan 10 şüpheli gözaltına alındı

MARDİN (AA) - Mardin'de sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK, PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sosyal medya hesapları üzerinden araştırma yapıldı.

Araştırmada, PKK/KCK, PYD/YPG'yi övücü, destekleyici paylaşımlarda bulundukları tespit edilen O.A, Ş.A, M.Ç, M.R, N.A, F.D, Y.D, S.A, Ö.Ç. ve H.A, eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildiEski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildi
Bingöl'de çuvalla esrar taşıyan kişi yakalandıBingöl'de çuvalla esrar taşıyan kişi yakalandı
Adanaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına devam ettiAdanaspor, Menemenspor maçı hazırlıklarına devam etti
Anahtar Kelimeler:
Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 3 Şubat Perşembe

İmsak
05:50
Sabah
07:12
Öğle
12:36
İkindi
15:25
Akşam
17:50
Yatsı
19:07

Mardin Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Perşembe

Gözü Eczanesi
Artuklu
Akkuş Eczanesi
Kiziltepe
Arzum Eczanesi
Kiziltepe
Şifa Eczanesi
Midyat
Değer Eczanesi
Nusaybin
Özdemir Eczanesi
Omerli
Şahin Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Su içmezseniz başınıza geleceklere inanamazsınız

Su içmezseniz başınıza geleceklere inanamazsınız

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

0-18 yaş grubunda görülen kanser artışı ürkütücü boyutlara ulaştı

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.