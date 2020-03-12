Mardin'de tahrip olduğu için yıkılan caminin yerine yenisi inşa ediliyor

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde, tahribata uğradığı için yıkılan caminin yerine bin kişilik cami inşa ediliyor.

Sosyal medyada "tarihi cami yıkılıyor" şeklinde yorumlara konu olan, Mardin'in Derik ilçesindeki 1953 yılında inşa edilen Merkez Camisi'nin yerine yenisinin yapılması çalışmalarına başlandı.

İlçe sakinleri, tehlike arz ettiği için zamanla ihtiyaca cevap veremeyen caminin yıkılıp, yerine yeni bir cami yapılması için topladıkları 116 imzadan oluşan dilekçe ile İlçe Müftülüğüne başvurdu.

İlçe Müftülüğünün, durumu Derik Belediyesine iletmesi üzerine belediye yetkilileri, caminin tarihi özelliği bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünden bilgi istedi.

Müdürlük tarafından yapılan inceleme üzerine hazırlanan raporda, tescile değer nitelik taşımadığı, tescile uygun olmadığı kararı verildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan incelemede de caminin can ve mal güvenliği açısından risk taşıdığı, yapının güvenli olmadığı belirlendi.