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Mardin'de tanker ile iki tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

MARDİN HABERLERİ  | 05.02.2020 18:01 | Son Güncelleme

Mardin'de tanker ile iki tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'de akaryakıt yüklü tanker ile iki tırın çarpıştığı kazada, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Artuklu ilçesi İpekyolu Üçyol kavşağında, Hasan Baran'ın kullandığı 73 DC 135 plakalı tanker ile Mehmet Kahraman ve Salih Çapan idaresindeki henüz plakaları belirlenemeyen 2 tır çarpıştı.

Çarpışma nedeniyle tankerde çıkan yangın, kısa sürede diğer araçlara sıçradı.

Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı Salih Çapan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.

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Kaza mardin

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