YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Mardin'de tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

28.07.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Mardin'de tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'de düzenlenen tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın, uyuşturucu kullanımı ile imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmalarda yaklaşık 5 kilo 600 gram kubar esrar, 59 kök keneviri ve 3 tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Mardin'de tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mardin'de "2. Uluslararası El Yazmaları Sempozyumu" başladıMardin'de "2. Uluslararası El Yazmaları Sempozyumu" başladı
Konyaspor-BATE Borisov maçına doğruKonyaspor-BATE Borisov maçına doğru
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajıCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Anahtar Kelimeler:
Mardin jandarma operasyon

Mardin Namaz Vakitleri 28 Temmuz Perşembe

İmsak
03:34
Sabah
05:11
Öğle
12:29
İkindi
16:18
Akşam
19:36
Yatsı
21:06

Mardin Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Perşembe

Yıldız Eczanesi
Artuklu
Meral Eczanesi
Kiziltepe
Eylül Eczanesi
Kiziltepe
Bayram Eczanesi
Midyat
Akburak Eczanesi
Nusaybin
Ömerli Eczanesi
Omerli
Şahin Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zeytinin göz ardı edilen zararı! Dikkat etmezseniz...

Zeytinin göz ardı edilen zararı! Dikkat etmezseniz...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.