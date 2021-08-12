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Mardin'de tarihi yapılar gün batımında kartpostallık manzaralar oluşturuyor

12.08.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de tarihi yapılar gün batımında kartpostallık manzaralar oluşturuyor

MARDİN (AA) - Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan, dar sokakları, taş evleri ve tarihi yapılarıyla öne çıkan Mardin, gün batımı ve sonrasında güzel manzaralar sunuyor.

Açık hava müzesi konumundaki Mardin'de gün batımı sırasında tarihi mekanların arkasında adeta renk cümbüşü oluşuyor.

Hamdaniler tarafından 10. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Mardin Kalesi, Artuklular döneminde 1176'da inşa edilen Ulu Cami, 1385'te yapılan Zinciriye ile 15. yüzyılın sonlarında tamamlanan Kasımiye medreseleri gibi tarihi yapılar, gün batımındaki görüntüleriyle dikkati çekiyor.

Yaz aylarında vatandaşlar ile turistler, ev ya da kafeye dönüştürülen tarihi yapıların damlarında gün batımı ve sonrasındaki manzarayı seyrediyor.

Vatandaşlardan Fatime Güzel, kentin "gündüzü seyranlık, gecesi gerdanlık" olarak bilindiğini anlatarak, "Mardin'in gün batımı ve gecesi gerçekten çok güzel. Herkesin hayatında en az bir kere Mardin'e gelmesini ve damlarda oturarak bu güzellikleri görmesini tavsiye ederim. Bunu herkesin yaşaması gerekiyor." dedi.

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