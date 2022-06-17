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Mardin'de terör operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

17.06.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de terör operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince çalışma başlatıldı.

Terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarda ele geçirilen dijital dokümanların incelenmesi sonucunda örgüt içerisinde faaliyet gösterirken çekilmiş fotoğrafları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 14 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı 1'i adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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pkk Mardin

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