YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de terör operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Mardin'de terör operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

28.06.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de terör operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube müdürlüklerince çalışma başlatıldı.

Terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarda ele geçirilen dijital dokümanların incelenmesi sonucu örgüt içerisinde faaliyet gösterirken çekilmiş fotoğrafları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 27 Haziran'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartışla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mardin'de cam kemik hastasına cerrahi müdahaleMardin'de cam kemik hastasına cerrahi müdahale
Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezasıGaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Van-İran sınırının güvenliği için yeni araç takviyesiVan-İran sınırının güvenliği için yeni araç takviyesi
Anahtar Kelimeler:
Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
03:06
Sabah
04:52
Öğle
12:25
İkindi
16:17
Akşam
19:49
Yatsı
21:27

Mardin Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Çarşamba

Kılıç Eczanesi
Artuklu
Arzum Eczanesi
Kiziltepe
Akkuş Eczanesi
Kiziltepe
Kaya Eczanesi
Midyat
Hayat Eczanesi
Nusaybin
Ömerli Eczanesi
Omerli
Kavak Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

310 metre yüksekliğindeki gökdelende cinsel ilişkiye girdiler!

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.