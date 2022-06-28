Mardin'de terör operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube müdürlüklerince çalışma başlatıldı.

Terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarda ele geçirilen dijital dokümanların incelenmesi sonucu örgüt içerisinde faaliyet gösterirken çekilmiş fotoğrafları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 27 Haziran'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartışla serbest bırakıldı.

