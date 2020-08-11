YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Mardin'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

MARDİN HABERLERİ  | 11.08.2020 10:35 | Son Güncelleme

Mardin'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'de terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalarda Dargeçit ilçe kırsalı Harmanlı bölgesinde bölücü terör örgütüne ait iki farklı noktada el bombası, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, mühimmat, muhtelif gıda ile yaşam malzemesinin gizlendiği tespit edildi.

Malzemelerin bulunduğu bölgeye düzenlenen operasyonda, arazide arama yapıldı.

Aramada, 2 farklı noktada 3 el bombası, 125 elektrikli fünye, çok sayıda mühimmat ile toprağa gömülmüş 50 kilogramlık varil içerisinde teröristlere ait elbise, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi bulundu.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, ele geçirilen diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
HDP'li başkan tutuklandı!HDP'li başkan tutuklandı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Yangın seferber etti

Yangın seferber etti

Küçükçekmece’de silahlı yaralama

Küçükçekmece’de silahlı yaralama

30 bin kişiyi uyuttu

30 bin kişiyi uyuttu

Kaymakam Memiş” Esnafın iyi iş yapması bizi mutlu eder”

Kaymakam Memiş” Esnafın iyi iş yapması bizi mutlu eder”

Mardin Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
03:52
Sabah
05:23
Öğle
12:27
İkindi
16:13
Akşam
19:22
Yatsı
20:46

Mardin Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Uğur Eczanesi
Artuklu
Çınarbaş Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Özdemir Eczanesi
Omerli
Nur Eczanesi
Nusaybin
Deva Eczanesi
Midyat
Ava Eczanesi
Mazidagi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.