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Mardin’de tilkilere kuduza karşı aşılı yem verilecek

02.02.2021 17:16 | Son Güncelleme:
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Mardin’de tilkilere kuduza karşı aşılı yem verilecek

Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tilkilerde görülen kuduzla mücadele kapsamında 20 bin aşılı yem doğaya bırakılacak.Toplum sağlığı, gıda güvenliği ve hayvancılık ekonomisi konularında çok ciddi riskler oluşturduğundan bu hastalığı çok hassas biçimde ele aldıklarına dikkat çeken Mardin İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler, son yıllarda gerçekleştirilen aşılamalarla kuduza karşı büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tilkilerde görülen kuduzla mücadele kapsamında 20 bin aşılı yem doğaya bırakılacak.
Toplum sağlığı, gıda güvenliği ve hayvancılık ekonomisi konularında çok ciddi riskler oluşturduğundan bu hastalığı çok hassas biçimde ele aldıklarına dikkat çeken Mardin İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler, son yıllarda gerçekleştirilen aşılamalarla kuduza karşı büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi. Yapılacak çalışmayla tilkilerdeki hastalığın bitirilerek kuduzun tehdit olmaktan çıkacağını ifade eden Dinler, "Kırsal ve ormanlık alanlarda yaşayan tilkiler arasında bir kuduz salgını mevcut. Bu durumu çok büyük bir problem olarak görüyorduk. Çünkü bu hayvanlar insan denetiminin dışında ve bunları tek tek aşılamamız mümkün değildi. Tilkiler, meralardaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile kırsal alanlarda bulunan başıboş köpeklere hastalığı bulaştırıyordu. Doğaya bırakacağımız aşı, içinde canlı, zayıflatılmış virüs bulunan; dışı kokusuyla tilkileri kendine çeken yem ile kaplı bir kapsüldür. Tilki bu aşıyı yemesiyle birlikte kuduz hastalığına karşı bağışıklık kazanıyor. Aşı otuzdan fazla hayvan türü üzerinde denenmiş ve olumsuz bir etkiye rastlanılmamış, yani vatandaşlarımızın içi ferah olsun, doğaya bırakacağımız bu aşı evcil hayvanlara bir zarar vermeyecek. Her ne kadar insanlar açısından bildirilen herhangi bir risk olmasa da, aşı canlı virüs ihtiva etmektedir. Bundan ötürü vatandaşlarımızın bu aşıya rastlamaları halinde kesinlikle dokunmamalarını, istemeden dokundukları takdirde ise ellerini bol su ve sabun ile yıkayıp en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını rica ediyorum" dedi.
Yürütmekte olan çalışmaların toplum sağlığı açısından önemi olduğunu vurgulayan Dinler, "Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, hayvanlardan insanlara bulaşabilen ve zoonoz olarak tabir edilen kuduz gibi pek çok hastalıkla mücadelemiz devam etmektedir. Kuşkusuz gıda güvenliği ve zoonoz hastalıklar gibi toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren konular, bizim en hassas biçimde ele aldığımız konulardır. Vatandaşlarımızın da göstermiş olduğu hassasiyetle birlikte zoonoz hastalıklara karşı hayvanların aşılanmasında yüksek oranlara ulaşmayı başardık ve beklendiği üzere bu hastalıklara ait vakalar önemli ölçüde azaldı. İnşallah vatandaşlarımızın da katkılarıyla hayvanlarda zoonozlara karşı yüksek aşılama oranları istikrarlı bir biçimde devam edecek, hayvan hareketlerinin kontrolü, kordon ve karantina gibi uygulamakta olduğumuz diğer önlemlerle birlikte bu hastalıklar vatandaşlarımızız sağlığı açısından bir risk olmaktan çıkacaktır" diye konuştu.

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