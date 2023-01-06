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Mardin’de tırın altında minik Hicran hayatını kaybetti

06.01.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Artuklu ilçesinde park edilmek istenen tırın altında kalan 15 aylık Hicran, hayatını kaybetti.

Mardin’de tırın altında minik Hicran hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kumlu Mahallesi’nde meydana geldi. 15 aylık Hicran Bozkurt dışarda bulunduğu esnada evinin önündeki tırın arkasına geçti. Aracı hareket ettiren şoför M.B., arkaya geçen akrabası Hicran’ı fark etmedi. Tekerlerin arasında sıkışan Hicran’ı fark eden çevredekilerin çığlıklarıyla M.B. tırı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Küçük Hicran olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk hastane yolunda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü M.B. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden minik Hicran’ın cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsi işlemlerini ardından küçük Hicran, toprağa verildi.
Sürücü M.B.’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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