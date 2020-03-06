Mardin’de toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları başlattı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın talimatları doğrultusunda, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, günlük olarak binlerce vatandaşın yararlandığı 400 toplu taşıma aracında dezenfekte çalışmaları başlattı. Yapılan çalışmalarla, toplu ulaşım araçlarında hızla yayılan ve insan sağlığına zararlı bakterileri önlemek amacıyla toplu taşıma araçlarını dezenfekte ederek vatandaşların bulaşıcı hastalıklardan korunması sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, hijyen ve sağlıklı ortamın sağlanmasına yönelik mikrop ve zararlı organizmaların önüne geçmek için toplu taşıma araçlarını hijyenik hale getiriyor. Belediye sağlık ekipleri, vatandaşların temiz ve hijyenik bir ortamda seyahat etmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve salgın hastalıkların riskine karşı, kent merkezi ile ilçelerde hizmet veren toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları başlattı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, vatandaşları salgın hastalıklara karşı koruma amacıyla bu uygulamanın günlük olarak devam edeceğini söyledi. Yapılan çalışmalara değinen Vali Yaman, “Alınan önlemeler çerçevesinde halkın yoğun olarak kullandığı ve her gün binlerce insanın doğrudan temas ettiği toplu taşıma araçlarında, tutmaklar, koltuklar, havalandırma kapakları, cam kenarları, lastikler ve metal yüzeyler dezenfekte ediliyor. Dezenfekte çalışmalarında insan sağlığına zarar vermeyen cilt ve gözleri tahrip etmeyen Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış antibakteriyel temizlik malzemeleri kullanılıyor” dedi.

Vali Yaman, toplu taşıma araçlarının her zaman için halk sağlığına uygun bir şekilde hizmet verebilmesi için çalışmaların süreceğini vurguladı.

