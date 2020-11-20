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Mardin’de toprak koruma kurulu toplantısı yapıldı

MARDİN HABERLERİ  | 20.11.2020 16:39 | Son Güncelleme

Mardin’de toprak koruma kurulu toplantısı Vali Mahmut Demirtaş Başkanlığında gerçekleştirildi.Valilik Dara toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra komu kurum müdürleri, oda başkanları STK temsilcileri katıldı.

Mardin’de toprak koruma kurulu toplantısı Vali Mahmut Demirtaş Başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Dara toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra komu kurum müdürleri, oda başkanları STK temsilcileri katıldı. Toplantı, gündem maddelerinin ele alınarak görüşülmesi ile başladı. Tarım arazilerinin verimli kullanılması gerektiğini belirten Vali Mahmut Demirtaş, "Kurulumuzun temel amacı topraklarımızı korumaktır. Mezopotamya ovasında hakikaten çok verimli arazilerimiz var. Yıl içerisinde çiftçilerimiz birden fazla ürünün hasadını yapabiliyor. Hepimizin el birliği ile bu topraklarımıza sahip çıkması lazım. Devletimizin de bu verimli topraklarımızı sulamak için çok büyük çabası ve projeleri mevcut. Bizlere de düşen tarım ve hayvancılığın bölgemizde daha fazla gelişmesi için yoğun çaba sarf etmek. Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, bu önemli günde çocuklarımıza verimli tarım arazileri bırakmak için en doğru kararları alıyoruz. Kurulumuzun almış olduğu kararların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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