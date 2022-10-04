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Mardin'de toz taşınımı etkili

04.10.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısı yaptı

MARDİN (AA) - Mardin'de etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Toz bulutu nedeniyle özellikle kent merkezinde ve bazı ilçelerde zaman zaman görüş mesafesi düştü.

Görüş mesafesinin azalması dolayısıyla seyir halindeki araçlar sis farını açarken, vatandaşlar ve tarihi mekanları gezen turistler toz taşınımı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyaran yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu.

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Mardin toz taşınımı

Mardin Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

İmsak
04:48
Sabah
06:08
Öğle
12:11
İkindi
15:29
Akşam
18:04
Yatsı
19:19

Mardin Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Salı

Aydoğan Eczanesi
Artuklu
Erol Eczanesi
Kiziltepe
Akkuş Eczanesi
Kiziltepe
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