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Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı

MARDİN HABERLERİ  | 23.06.2020 22:17 | Son Güncelleme

Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, 1'i bebek 2 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i bebek 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 73 AK 473 plakalı otomobil, Kızıltepe-Nusaybin kara yolu Durakbaşı Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada yaralanan Erdal Babat (38), Fatma Babat (38) ve 1 aylık Sami Erol Babat, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fatma Babat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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