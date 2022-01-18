Mardin'de trafik polisi aracı arızalanan sürücüye yardım etti

MARDİN (AA) - Mardin'de bir trafik polisi uygulama noktasında arızalanan aracı sürücü ile iterek ilerlemesine yardımcı oldu.

İlçenin Şenyurt kavşağında uygulama yapan Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara emniyet kemeri takmaları, araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Uygulama sırasında bir otomobilin arızalandığını fark eden polis memuru duruma müdahale etti.

Polis, sürücü ve eşinin yardımıyla aracı bir süre iterek ilerlemesine yardımcı oldu.

Daha sonra sürücü ve eşi otomobile binerek yola devam etti.

Polisin sürücüye destek olduğu anlar kameraya yansıdı.

