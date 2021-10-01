Mardin'de üniversite öğrencileri öğretmenevi, otel ve özel yurtta misafir ediliyor

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Çeşitli illerden Mardin'e üniversite öğrenimi için gelen ve barınma sorunu yaşayan gençler geçici olarak misafirhane ile otellerde ağırlanıyor.

Vali Mahmut Demirtaş'ın "Hiçbir öğrenci dışarda kalmayacak" talimatı üzerine yürütülen çalışma ile üniversite öğrenimi için kente gelen öğrencilere barınma imkanı bulana kadar kamu kurumlarının misafirhaneleri, özel yurtlar, öğretmenevi ve polisevi ile bazı oteller tahsis edildi.

Öğrenciler yurda yerleşene veya kiralık ev bulana kadar buralarda misafir edilecek.

- "Burada çok güzel ağırlanıyoruz"

Mardin Öğretmenevine yerleşen öğrencilerden Nurşin Çiftçi, AA muhabirine, Diyarbakır'dan kente geldiğini, yurt başvurusunda yedek sırasında beklediğini belirterek, geçici olarak öğretmenevine yerleştirildiğini söyledi.

"Şu an yerimizden çok memnunuz. Yurt sorununa kalıcı bir çözüm bulunursa daha mutlu oluruz. Burada çok güzel ağırlanıyoruz." diyen Çiftçi, kız öğrenci olarak dışarda kalma tedirginliği yaşadıklarını ancak şu anda kaldıkları yerden memnun olduklarını belirtti.

Çiftçi, "Kalacak yer yok, ev arkadaşım yok. Bu durumda 'nerede kalacağım' stresi gerçekten kötü. Ailem ve ben bu durumdan çok etkilendik. Öğretmenevine kaydım yapılınca çok mutlu oldum. Güzel bir duygu." dedi.

Gaziantep'ten gelen Berivan Ocak da yurt çıkmadığını, ev de ayarlayamadıkları için kalacak yer sorunu yaşadığını anlattı.

Öğretmenevinin tahsis edildiğini dile getiren Ocak, "Teşekkür ederiz. Koşulları gayet iyi. Yurt kadar iyi." diye konuştu.

- "Yurt imkanı kadar iyi"

Hakkari'den Aylin İrden ise yurt başvurusunda yedek sırada olduğunu, kalacak yer bulamadığını aktardı.

Babası ile geldiği kentte barınma sorununu çözmeye çalışırken öğretmenevinin tahsis edildiğini öğrenince mutlu olduğunu dile getiren İrden, "Yurt imkanı kadar iyi. Çok iyi bakılıyor burada bize. Babam da burayı gördü, çok beğendi, mutlu oldu. En azından tedirgin olmayacak. Valiye teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Özel Sabancı Mardin Kız Öğrenci Yurduna yerleşen öğrencilerden Neşe Ökmen, Diyarbakır'dan geldiğini, ev tutamadığı için kalacak yere ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Yurtta kalacağını öğrenince mutlu olduğunu vurgulayan Ökmen, "Desteklerinden dolayı Mardin Valiliğine teşekkür ederim. Allah herkesten razı olsun." şeklinde konuştu.

- "Aileme buraya yerleştiğimi söylediğimde çok mutlu oldular"

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen Kübra Şenbe ise kente gelmeden önce nerede konaklayacaklarına ilişkin yaşadıkları korkunun yerini sevince bıraktığını söyledi.

Özel yurda yerleştiğini belirten Şenbe, "Geçici bile olsa bize yer ayarlandığını duyduk. Bu bizi aşırı derecede mutlu ve motive etti. Valimiz başta olmak üzere bütün mercilere teşekkür ediyoruz. Emeği geçenden Allah razı olsun. Aileme buraya yerleştiğimi söylediğimde çok mutlu oldular. Çok şükür her şey yolunda, iyi gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mardin Öğretmenevi Müdürü Abdulbasit Deniz de Valiliğin talimatıyla 24 saat içinde 90 öğrenciye hizmet verecek şekilde öğretmenevini adeta kız öğrenci yurduna dönüştürdüklerini bildirdi.

Yurt ortamını aratmayacak, öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte hizmet sunduklarını aktaran Deniz, öğrencilerin mutlu ve huzurlu olduğunu, velilerden de çok güzel geri dönüşler aldıklarını kaydetti.

