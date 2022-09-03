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Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

03.09.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polisin 2 adrese düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş birimlerince Kızıltepe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 50 gram esrar, 20 gram metamfetamin, 5 gram eroin, kenevir tohumu, 3 ruhsatsız tabanca, tabanca mermisi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Mardin’de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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Mardin Kızıltepe uyuşturucu

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