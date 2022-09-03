Mardin’de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polisin 2 adrese düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Asayiş birimlerince Kızıltepe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 50 gram esrar, 20 gram metamfetamin, 5 gram eroin, kenevir tohumu, 3 ruhsatsız tabanca, tabanca mermisi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Adli makamlara sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
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