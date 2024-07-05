Mardin'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe alınan 2 ayrı aracı Kızıltepe ve Ömerli ilçelerinde durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, 19 kilo 650 gram skunk ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince de yasa dışı silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesi amacıyla Nusaybin ilçesinde operasyonda yapıldı.

Bir araç ve konutta yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 10 tabanca şarjörü ve 33 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.





