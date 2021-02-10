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Mardin’de Vali Demirtaş başkanlığında OSB müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı

10.02.2021 18:13 | Son Güncelleme:
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Mardin’de Vali Demirtaş başkanlığında OSB müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı

Mardin 1.

Mardin 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyeti toplantısı, Vali Mahut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.
Vali Demirtaş’ın başkanlığında OSB toplantı salonundaki toplantıya, OSB Başkan Vekili Abdulnasır Duyan Müteşebbis Heyeti Üyeleri katıldı. Gündem maddelerinin tek tek masaya yatırıldığı toplantıda, OSB’nin son durumu, istihdam konuları ve yeni yatırım talepleri görüşüldü. Mardin’de üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik yatırımların sürdürüldüğünü belirten Vali Mahmut Demirtaş, pandemi sürecine rağmen OSB’de ihracatın artmasının sevindirici olduğunu söyledi. Yerli ve Yabancı yatırımcıların Mardin’e yönelik yoğun taleplerinin olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, "Mardin bulunduğu konum itibariyle yatırımcıların gözdesi olan bir şehir. Sanayicilerimiz korona virüs salgınına rağmen üretimlerini aralıksız sürdürüyor. 2020 yılında un ihracatında birinci sırada yer alan OSB’nin 2021 yılının da un ihracatını artırarak ilk sırada yer almaya devam edeceğine inanıyorum. İstihdam konusu bizim için önemli konuların başında geliyor. İlimizde yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı her yatırımcıya desteğimiz sürecektir. Mardin’de işsizliği sorun olmaktan çıkarmak için yeni Sanayi Bölgelerin kurulmasına yönelik çalışmalarımız hızla devam etmektedir" dedi.
Toplantı, Vali Demirtaş’ın sanayicilerin sorun ve taleplerinin dinlenmesinin ardından son buldu.

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