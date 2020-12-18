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Mardin’de virajı alamayan otomobil takla attı: 4 yaralı

MARDİN HABERLERİ  | 18.12.2020 19:27 | Son Güncelleme

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde virajı alamayan otomobil yoldan çıkarak takla attı.

Mardin’de virajı alamayan otomobil takla attı: 4 yaralı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde virajı alamayan otomobil yoldan çıkarak takla attı. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Mazıdağı ilçesine bağlı Balpınar köyü yolunda meydana geldi. Edinen bilgilere göre, köy yolunda seyir halinde olan ve 4 kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin’de virajı alamayan otomobil takla attı: 4 yaralı

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