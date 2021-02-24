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Mardin’de yasa dışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışan 11 şahıs yakalandı

24.02.2021 09:38 | Son Güncelleme:
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Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 11 Suriye uyruklu şahıs, Mardin’in Kızıltepe İlçe Mehmetli Piyade Hudut Karakolu ekiplerince sınır hattında yakalandı.Suriye’den kaçarak Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan Suriyeli vatandaşların sınırdaki hareketlilikleri devam ediyor.

Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 11 Suriye uyruklu şahıs, Mardin’in Kızıltepe İlçe Mehmetli Piyade Hudut Karakolu ekiplerince sınır hattında yakalandı.
Suriye’den kaçarak Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan Suriyeli vatandaşların sınırdaki hareketlilikleri devam ediyor. Hudut birlikleri, Suriye’den kaçarak Türkiye’ye girmeye çalışan şahısları, sınır hattından geçirmemek için elinde bulunan tüm imkanları kullanarak, sınır güvenliğini korumaya ve yasa dışı girişlere engel olmaya devam ediyor. Akdoğan 12’nci Piyade Hudut Bölük Komutanlığınca yasa dışı giriş yaparken yakalanan, adli ve idari işlemlerinin tamamlanması için Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen 11 Suriye uyruklu vatandaşın sınır dışı edilmesi için işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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