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Mardin’de yetişen acur hediyelik olarak İstanbul’a gönderiliyor

MARDİN HABERLERİ  | 13.06.2020 12:10 | Son Güncelleme

Mardin ve ilçelerinde yaz mevsiminin vazgeçilmez sebzesi acur tezgahlardaki yerini aldı.

Mardin ve ilçelerinde yaz mevsiminin vazgeçilmez sebzesi acur tezgahlardaki yerini aldı. Özellikle yaz sebzesi olarak bilinen acur, 7 buçuk liraya alıcı buluyor. Vatandaşlar acuru başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde yaşayan akrabalarına hediye olarak gönderiyor.
Mardin’in bir çok ilçesine bağlı köylerde yetiştirilen, özellikle yaz mevsiminin vazgeçilmez sebzesi olan acur tarladan tezgaha indi. Kızıltepe’de çarşı pazarda satılan acura bu sene de ilgi büyük. Susuz olarak yetişen acur, yaz mevsiminin başında olgunlaşıyor. Salata malzemesi olarak da tüketilen acurun genellikle turşusu yapılıyor. Halk arasında mide ve böbreklere iyi geldiği de söylenen acurun kilosu 7 buçuk liraya alıcı buluyor. Vatandaşlar İstanbul başta olmak üzere bir çok batı illerinde yaşayan akrabalarına da göndermeyi ihmal etmiyor.
Ancak bugünlerde Şanlıurfa ve Mardinliler arasında ‘acur benim’ tartışması yaşanırken, Kızıltepe’de manav dükkanı işleten Habib Demir, Şanlıurfalıların acura sahiplenmesinin yanlış olduğunu söyledi. Demir, “Şimdi bu acurlara Urfalılar ‘bizimdir’ diyor. Hayır öyle bir şey yok. Asırlardır bizim tarlalarda ekiliyor ve buradan çıkıyor. Acurlar bizimdir Şanlıurfalılar sahip çıkmasın. Şelengo deniliyor, hayır bunun adı acurdur. Dedelerden de acur gördük şimdi de öyle devam ediyor” dedi.
İstanbul gibi metropol şehirlere acur gönderdiklerini anlatan Demir, “İstanbul, Ankara, İzmir’e gönderiyoruz. Hediye amaçlı olarak gönderiliyor. Buranın doğal sebzesi olduğundan dolayı gönderiyorlar” diye konuştu.

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