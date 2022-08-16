YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de yol kenarında erkek cesedi bulundu

Mardin'de yol kenarında erkek cesedi bulundu

16.08.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de yol kenarında erkek cesedi bulundu

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yol kenarında erkek cesedi bulundu.

Sürekli Mahallesi yakınlarında bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Bilal Ö'nün (32) hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından, 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Bilal Ö'nün cesedi, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mardin'de çöken istinat duvarı 3 araca zarar verdiMardin'de çöken istinat duvarı 3 araca zarar verdi
Malmö-Demir Grup Sivasspor maçının bilet fiyatları belirlendiMalmö-Demir Grup Sivasspor maçının bilet fiyatları belirlendi
Hakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldıHakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı
Anahtar Kelimeler:
Mardin Kızıltepe ceset

Mardin Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

İmsak
03:58
Sabah
05:27
Öğle
12:26
İkindi
16:11
Akşam
19:16
Yatsı
20:39

Mardin Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Salı

Dünya Eczanesi
Artuklu
Beşire Eczanesi
Kiziltepe
Temel Eczanesi
Kiziltepe
Kaya Eczanesi
Midyat
Değer Eczanesi
Nusaybin
Yeni Eczanesi
Omerli
Yavuz Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Kabuğuyla birlikte tüketin, ardından bir bardak su için!

Kabuğuyla birlikte tüketin, ardından bir bardak su için!

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Faydaları şaşkınlık yarattı! Yol kenarında bile yetişiyor

Faydaları şaşkınlık yarattı! Yol kenarında bile yetişiyor

Üçlü ilişki itirafı ‘pes’ dedirtti! “Üvey annemi hediye ettim”

Üçlü ilişki itirafı ‘pes’ dedirtti! “Üvey annemi hediye ettim”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.