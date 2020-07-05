Mardin’de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan biri, olay yerinden kaçtı.

Olay Midyat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 3 araç Dargeçit üçyol kavşağa geldikleri sırada birbirleri ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan bir aracın ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



