YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'deki din görevlilerinden vatandaşlara manevi destek

Mardin'deki din görevlilerinden vatandaşlara manevi destek

MARDİN HABERLERİ  | 09.04.2020 15:26 | Son Güncelleme

Mardin'deki din görevlilerinden vatandaşlara manevi destek

MARDİN (AA) - Mardin'deki din görevlileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları ile vatandaşlara manevi destek sunuyor.

İl Müftüsü İsmail Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs tehdidi karşısında ülke genelinde alınan tedbirlerin uygulandığını söyledi.

Bu kapsamda Türkiye Diyanet Vakfı Mardin Şubesi işbirliğiyle 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunduklarını dile getiren Çiçek, vatandaşlara sadece gıda yardımı değil aynı zamanda psikolojik ve dini destek de sunduklarını aktardı.

Çiçek, kentte görevli tüm imam, müezzin ve Kur'an kursu öğretmenlerinin çevrelerinde ve mahallelerinde her türlü yardıma muhtaç olan vatandaşa ellerinden geldiğince yardımda bulunduklarını ifade ederek, 190 nolu telefon hattından vatandaşların sorularına yanıt verildiğini kaydetti.

Koronavirüs salgınından önce her hafta öğrencilerle düzenli seminer ve kitap okuma etkinliği düzenlediklerini anlatan Çiçek, uzaktan eğitim şeklinde öğrencilere yönelik seminerin sürdüğünü, hafızlık öğrencilerinin de uzaktan eğitimlerinin devam ettiğini bildirdi.

Çiçek, yurt dışından kente okumak için gelen ama virüsten dolayı ülkelerine dönemeyen öğrencilere de gıda ve maddi destek sağladıklarını dile getirerek, din görevlilerinin bu süreçte sahada aktif olduğuna dikkati çekti.

Çiçek, şunları kaydetti:

"Bugün kulağı ezanda olan ümmete sesini duyuran, vefat eden kardeşini mezara taşıyan, dokunamadığı cemaatine Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında vefakarlığıyla dokunan, yanına varamadığı öğrencisine dijital ortamdan ulaşan, telefonunun başında fetva veren, ümmete psikolojik destek sunan gönül doktorları imam kardeşlerime sonsuz şükranlarımı arz ediyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı
Anahtar Kelimeler:
din görevlileri mardin

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı

Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Sivas’a özgü, çiftçiye ücretsiz dağıtılacak

Sivas’a özgü, çiftçiye ücretsiz dağıtılacak

Başkan Bozkurt Polis Haftasını kutladı

Başkan Bozkurt Polis Haftasını kutladı

Tavşanlı’da 409 adet tıbbi maske ele geçirildi

Tavşanlı’da 409 adet tıbbi maske ele geçirildi

Mardin Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
04:20
Sabah
05:44
Öğle
12:24
İkindi
16:01
Akşam
18:53
Yatsı
20:12

Mardin Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Delal Eczanesi
Artuklu
Özdemir Eczanesi
Omerli
Enes Eczanesi
Nusaybin
Kaya Eczanesi
Midyat
Ava Eczanesi
Mazidagi
Akbulut Eczanesi
Kiziltepe
Akkuş Eczanesi
Kiziltepe
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nusaybin’de Vefa Destek Grubu yaşlılar için seferber oldu

Nusaybin’de Vefa Destek Grubu yaşlılar için seferber oldu

Mardin’de sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Mardin’de sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Gap Şelalesi Tabiat Parkına turist akını

Gap Şelalesi Tabiat Parkına turist akını

Mardinli Marilyn Manreo Eşek Sütü Sağdı

Mardinli Marilyn Manreo Eşek Sütü Sağdı

Kızıltepeli Çocuklar Emniyeti Gezdi, Polis Telsizinden Kürtçe Anons Yaptı

Kızıltepeli Çocuklar Emniyeti Gezdi, Polis Telsizinden Kürtçe Anons Yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.