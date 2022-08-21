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Mardin'deki kazayla ilgili gözaltına alınan 2 tır şoförü tutuklandı

21.08.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'deki kazayla ilgili gözaltına alınan 2 tır şoförü tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde dün art arda yaşanan, 1 polis memurunun şehit olduğu, 19 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan 2 tır şoförü tutuklandı.

Üçyol mevkisinde dün bir tırın da karıştığı ölümlü kazaya müdahale edenlere, freni patlayan tırın çarptığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kazanın ardından yaralanan ve gözaltına alınan tır şoförlerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İki sürücü, SEGBİS ile bağlandıkları Derik Sulh Ceza Hakimliğince "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.

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