Mardin'deki sanayicilerden "Gıda stoklarımız yeterli, fiyatlarımızı yükseltmedik" açıklaması

MARDİN (AA) - Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Mardin Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Nasır Duyan, "Biz üreticiler hiçbir zaman fiyatlarımızı yükseltmedik. Bir iki ay önce fiyatlarımız neyse şu an da aynı fiyat üzerinden satıyoruz." dedi.

Duyan, Mardin OSB'de düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'de buğday üretiminde önemli bir yere sahip Mardin Ovası'nda 3 milyon dönüm arazinin yüzde 80'inde makarnalık ve ekmeklik buğday üretimi yapıldığını söyledi.

Geçen yıl yaklaşık 1 milyon ton un üretimi yapıldığını, Türkiye'deki bulgur üretimin yüzde 25'ini gerçekleştirdiklerini, aynı zamanda makarnada da önemli söze sahip olduklarını kaydeden Duyan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde bazı marketlerin makarna başta olmak üzere birtakım ürünlerin fiyatında yüksek artışlar yapmasına tepki gösterdi.

Fırsatçılar ve stokçuların vatandaşları mağdur etmelerini fırsat verilmeyeceğini kaydeden Duyan, "Mardin OSB olarak buna karşıyız. Biz üreticiler hiçbir zaman fiyatlarımızı yükseltmedik. Bir iki ay önce fiyatlarımız neyse şu an da aynı fiyat üzerinden satıyoruz. Bizden isteyen bütün bayilerimize aynı fiyata satıyoruz." dedi.