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Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin Çanakkale'de toprağa verildi

21.08.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'deki trafik kazasında şehit olan polis Yahya Ergin Çanakkale'de toprağa verildi

ÇANAKKALE (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Yahya Ergin, memleketi Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Şehit Ergin'in Türk bayrağına sarılı naaşı Mardin'deki törenin ardından uçakla Çanakkale Havalimanı'na getirildi.

Cenaze buradan Ezine'nin Arasanlı köyündeki baba evine getirildi.

Ergin'in eşi Ebru ve annesi Ayfer Ergin, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Yahya Ergin'in 1 yaşındaki oğlu Yiğit Eymen de yakınlarının kucağında cenazeye getirildi.

Yahya Ergin'in cenazesi, öğle vakti Arasanlı Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan vekili Rebiye Ünüvar, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile çevre ilçe ve beldelerin belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Yahya Ergin, dün ölümlü trafik kazasına müdahale için olay yerine gitmiş, vatandaşları kaza yerinden uzaklaştırırken freni patlayan kamyonun alana girmesi sonucu şehit olmuştu.

Kazada ayrıca 19 kişi yaşamını yitirmiş, 6'sı ağır 26 kişi de yaralanmıştı.

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