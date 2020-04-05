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Mardin’e giriş çıkışlarda sıkı tedbir

MARDİN HABERLERİ  | 05.04.2020 12:21 | Son Güncelleme

Büyükşehirlere giriş ve çıkışların 15 gün süreyle durdurulması kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte Mardin’ine giriş ve çıkışlarda yol kontrolleri sıkılaştırıldı.Korona virüs tedbirleri kapsamında büyükşehirlere giriş ve çıkışların seyahat belgesi ve istisnai durumlar haricinde durdurulmasına yönelik kararın ardından Mardin’in giriş ve çıkışlarında polis geçişlere izin vermedi.

Büyükşehirlere giriş ve çıkışların 15 gün süreyle durdurulması kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte Mardin’ine giriş ve çıkışlarda yol kontrolleri sıkılaştırıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında büyükşehirlere giriş ve çıkışların seyahat belgesi ve istisnai durumlar haricinde durdurulmasına yönelik kararın ardından Mardin’in giriş ve çıkışlarında polis geçişlere izin vermedi. Mardin’i Diyarbakır’a bağlayan karayolu ve bir başka nokta olan Mardin’i Şanlıurfa’ya bağlayan karayolu üzerinde polis ekipleri, geçiş yapmak isteyen özel araçlara seyahat belgesi, özel izin ve ikametgah adreslerini sordu. Geçiş için gerekli şartları taşıyan araçlar polislerin ateş kontrolü sonrası yollarına devam etti. Geçiş için gerekli şartlara uymayan araçlar geldikleri yöne doğru geri çevrildi. Kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki sosyal mesafe ve yüzde 50 doluluk oranı da kontrol edildi.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası araç giriş ve çıkış yasağı olan kentte şehir içi zorunlu olmayan araç dolaşımının engellenmesi için oluşturulan kontrol noktalarında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Akşam
18:50
Yatsı
20:07

Mardin Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Meydan Eczanesi
Artuklu
Yeni Eczanesi
Omerli
Nur Eczanesi
Nusaybin
Deva Eczanesi
Midyat
Ava Eczanesi
Mazidagi
Emel Eczanesi
Kiziltepe
Oktar Eczanesi
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