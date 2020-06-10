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Mardin’in 23 kırsal mahallesinde elektrik kesintisi uygulanacak

MARDİN HABERLERİ  | 10.06.2020 18:04 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik AŞ Mardin İl Müdürlüğü Mazıdağı ve Derik ilçelerinin 23 kırsal mahallesinde cumartesi günü elektrik kesintinin uygulanacağını bildirdi.DEDAŞ Mardin İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mazıdağı ve Derik ilçelerinin 23 kırsal mahallesinde elektrik kesintisinin uygulanacağı kaydedildi.

Dicle Elektrik AŞ Mardin İl Müdürlüğü Mazıdağı ve Derik ilçelerinin 23 kırsal mahallesinde cumartesi günü elektrik kesintinin uygulanacağını bildirdi.
DEDAŞ Mardin İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mazıdağı ve Derik ilçelerinin 23 kırsal mahallesinde elektrik kesintisinin uygulanacağı kaydedildi. Açıklamada, "Etifosfat Trafo Merkezi barası ile irtibatlı F7 fabrika fideri üzerinde bakım-onarım çalışmaları yürütüleceğinden F7 fabrika ve güvenlik amaçlı F1 yağmur, F12 Derik-1 ve F13 Derik-2 fiderlerinde 13 Haziran Cumartesi günü 08.30-10.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu çalışma doğrultusunda Mazıdağı ilçesinde Atalar, Ekinciler, Evciler, Gümüşpınar, Meşeli, Sağmal, Tanrıyolu, Ulutaş, Yalınağaç, Yağmur, Çayönü, Ürünlü, İkisu, Şanlı mahalleleri ve Derik ilçesinde Bahçelievler, Cevizpınar, Dağ, Kale, Söğütözü, Taşıt, Tepebağ, Yukarımezra ve Zeytinpınar mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir" denildi.

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