YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin’in girişindeki çevre düzenlemeleri devam ediyor

Mardin’in girişindeki çevre düzenlemeleri devam ediyor

MARDİN HABERLERİ  | 12.02.2020 16:18 | Son Güncelleme

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın talimatları doğrultusunda, şehir girişlerindeki alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, şehrin girişlerini daha modern hale getirmek amacıyla başlatmış olduğu çalışmalara devam ediyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın talimatları doğrultusunda, şehir girişlerindeki alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, şehrin girişlerini daha modern hale getirmek amacıyla başlatmış olduğu çalışmalara devam ediyor. Yol Boyu Ağaçlandırma Projesi kapsamında dikilen binlerce fidanın ardından Midyat ve Diyarbakır yollarında başlatılan orta refüj ve ışıklandırma çalışmaları tamamlandı. Şehir girişlerinin daha güzel olması adına başlatılan çalışmalar çimlendirme ve çiçeklendirme ile devam edecek.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, şehir girişlerinin daha güzel ve modern bir hale getirmek için çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Büyükşehir Belediye çalışmalarının sadece alt yapı ile oluşmadığına değinen Vali Yaman, "Şehir sadece alt yapı ile oluşmuyor. Şehirde yapmış olduğunuz yolların güzelleşmesi de gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak Midyat, Diyarbakır, Nusaybin ve Kızıltepe yollarındaki çalışmalarımızı tamamladık. Yeşillendirme, çimlendirme, çiçeklendirme ve ışıklandırılma çalışmalarımız devam ediyor. Midyat, Nusaybin ve Kızıltepe yolları üzerindeki çalışmalarımızı daha önce bitirmiştik. Şimdide Diyarbakır yolu üzerindeki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İlçelerde de Büyükşehir Belediyesine ait yollarda çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşların daha konforlu seyahat edecek her türlü tedbirleri alıyoruz ve almaya devam edeceğiz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okuduğu okula öğretmen oldu

Okuduğu okula öğretmen oldu

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Liseli Hilal kansere yenik düştü

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne yeni başkan

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

Elektrik kesinti çilesi nihayet bitti

Elektrik kesinti çilesi nihayet bitti

FETÖ'ye para aktardığı gerekçesiyle yargılanan iş insanına hapis cezası

FETÖ'ye para aktardığı gerekçesiyle yargılanan iş insanına hapis cezası

Mardin Namaz Vakitleri 12 Şubat Çarşamba

İmsak
05:43
Sabah
07:03
Öğle
12:36
İkindi
15:32
Akşam
17:59
Yatsı
19:15

Mardin Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Ayanoğlu Eczanesi
Artuklu
Huzur Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Yeni Eczanesi
Omerli
Mesut Eczanesi
Nusaybin
Ak Eczanesi
Midyat
Mazıdağı Eczanesi
Mazidagi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mardin Valiliğinden 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin açıklama

Mardin Valiliğinden 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin açıklama

Kızıltepeli gençler sosyal medya bağımlılığına dikkat çekti

Kızıltepeli gençler sosyal medya bağımlılığına dikkat çekti

Öğretmenler, Midyat’In Kültür Elçisi Oldu

Öğretmenler, Midyat’In Kültür Elçisi Oldu

Nusaybin'de Cumhuriyet Savcısının Görevli Avukata Hakaret Ve Tehdit Iddiası

Nusaybin'de Cumhuriyet Savcısının Görevli Avukata Hakaret Ve Tehdit Iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.