Mardinli 2 yaşındaki Emir ilik nakli bekliyor

İsrail'deki donörde sağlık sorunları tespit edilirken, diğer iki donör de açıklamadıkları sebeplerden dolayı sistemden çıkınca yurt dışındaki çalışmalar olumsuz neticelendi.

Mardin, Diyarbakır ve Adana'da gördüğü tedavilerin ardından Hacettepe Üniversitesi Hastanelerine sevk edilen Emir'e yapılan tetkikler sonucu "ağır kombine immün yetmezliği" ve "inflamatuvar bağırsak hastalığı" ile yüzde 95 işitme engeli teşhisi konuldu.

Kızıltepe'nin Tepe Başı Mahallesi'nde yaşayan Kamuran ve Sevim Aydın çiftinin 1 Ağustos 2018 tarihinde dünyaya gelen çocukları Emir, henüz birkaç aylıkken yüksek ateş şikayetiyle Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan "ağır kombine immün yetmezliği" teşhisi konulan yüzde 95 işitme engelli 2 yaşındaki Emir Aydın, hayata tutunmak için ilik nakli bekliyor.

Bugün hem Kurban Bayramı'nın ikinci gününü hem de Emir'in doğum gününü kutlayan ailesi, çocuklarının sağlığına kavuşması için gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Aydın ailesi kendilerine çifte bayram sevinci yaşatacak uygun iliğin bulunması için duyarlı vatandaşlardan destek istiyor.

- "İnşallah bir an önce ilik bulunur da çocuğumuz sağlığına kavuşur"

Anne Sevim Aydın, AA muhabirine, bir yıldır çocukları için ilik beklediklerini söyledi.

Evde Emir'in kemoterapi ilaçları kullanmak zorunda kaldığını ifade eden Aydın, "Anne ve baba olarak beklemekten başka bir çaremiz yok. İyi yürekli insanlarımızın yardımlarını talep ediyoruz. İnşallah bir an önce ilik bulunur da çocuğumuz sağlığına kavuşur. Bunu dört gözle bekliyoruz." dedi.

- "Bu bayramı mutlu bir haberle geçirmek istiyoruz"

Baba Kamuran Aydın da oğlu Emir'in doğduğu günden bu yana hastalıktan kurtulamadığını belirtti.

Bir yıldır uygun donör aradıklarını anlatan Aydın, "Emir'imiz için hala uygun ilik bulunmuş değil. Bugün bayramın ikinci günü, oğlumun da doğum günü. Bu bayramı mutlu bir haberle geçirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızdan kök hücre bağışçısı olmalarını istiyoruz. Kök hücre bağışı aslında çok zor değil. Kızılay merkezlerine gidip, bağışçı olduğumuzu söylüyoruz. Sadece 3 tüp kan alınıyor. O da damar yoluyla alınıyor. Korkulacak bir durum değil." ifadelerini kullandı.