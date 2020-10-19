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Mardinli öğrencilere motivasyon otobüsü

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.10.2020 17:12 | Son Güncelleme

Türkiye’de bir ilk olan, kırsal bölgelerde eğitim gören öğrencilere ve sevgi evlerindeki çocuklara kişisel gelişimleri ile ilgili eğitim imkanı sağlayan motivasyon otobüsü işadamı Murat Kutay Yıldırım’ın destekleriyle Mardin’de eğitim gören gören çocukları sevindirdi.Köy okullarında okuyan öğrencilere motivasyon, iletişim ve teknolojik uygulamalar konusunda gönüllü eğitim veren motivasyon otobüsü, projenin mimarı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan önderliğinde ve Mardinli işadamı Murat Kutay Yıldırım’ın destekleriyle Necmi Karataş Uygulama Okulu, Ortaköy Okulu, Bilge İlkokulu, Eryeri Ortaokulu, Göllü İlkokulu, Gökçe Ortaokulu, Mazıdağı Bilge Köyü, Derik Pirinçli Köyü Ortaokulu’nda öğrenciler buluştu.

Türkiye’de bir ilk olan, kırsal bölgelerde eğitim gören öğrencilere ve sevgi evlerindeki çocuklara kişisel gelişimleri ile ilgili eğitim imkanı sağlayan motivasyon otobüsü işadamı Murat Kutay Yıldırım’ın destekleriyle Mardin’de eğitim gören gören çocukları sevindirdi.
Köy okullarında okuyan öğrencilere motivasyon, iletişim ve teknolojik uygulamalar konusunda gönüllü eğitim veren motivasyon otobüsü, projenin mimarı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan önderliğinde ve Mardinli işadamı Murat Kutay Yıldırım’ın destekleriyle Necmi Karataş Uygulama Okulu, Ortaköy Okulu, Bilge İlkokulu, Eryeri Ortaokulu, Göllü İlkokulu, Gökçe Ortaokulu, Mazıdağı Bilge Köyü, Derik Pirinçli Köyü Ortaokulu’nda öğrenciler buluştu. Öğrenciler eğitim esnasında ASELSAN Kıdemli Uzman Mühendisi Sibel Kasap ve ASELSAN Tasarım Mühendisi Yiğit Akkuş ile canlı bağlantıya geçerek sohbet etme imkanı ve tüm merak ettikleri soruların yanıtlarını alma fırsatına sahip oldular.

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