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Mardinlileri giydiren Tansaş Plus, yeni şubesi ile vatandaşların hizmetinde

MARDİN HABERLERİ  | 20.09.2020 15:30 | Son Güncelleme

Mardin’de vatandaşların giyim konusunda bir numaralı tercihi haline gelen Tansaş Plus giyim mağazası, yeni şubesini halkın hizmetine açtı.Yarım asırdır giyim sektöründe hizmet veren Tansaş Plus, Kızıltepe, Yenişehir ve eski Mardin şubelerinin ardından yeni açılan bir alışveriş merkezinde de mağaza açtı.

Mardin’de vatandaşların giyim konusunda bir numaralı tercihi haline gelen Tansaş Plus giyim mağazası, yeni şubesini halkın hizmetine açtı.
Yarım asırdır giyim sektöründe hizmet veren Tansaş Plus, Kızıltepe, Yenişehir ve eski Mardin şubelerinin ardından yeni açılan bir alışveriş merkezinde de mağaza açtı. Mardin’de yeni açılan bir alışveriş merkezinde 4’üncü şubesini açtı. Uygun fiyatlar ve kaliteli ürün satışıyla bölge halkının güvenini kazanan Tansaş Plus, ilk günkü gibi müşteri memnuniyetini esas alarak tüm Türkiye’de şube açmayı hedefliyor.
Mağaza Sahibi Şeyhmus Kavan, yeni açtıkları mağazanın hayırlara vesile olmasını temenni ederek, aynı misyonla hizmetlerini sürdürüp Mardin ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi. Kavan, “Hayırlısıyla bugün yeni mağazamızı açtık, halkımızın bize verdikleri güvenle inşallah Tüm Türkiye’de bulunan alışveriş merkezlerinde şube açmayı hedefliyoruz. Mağaza ve atölye bünyesinde çalışan personellerimize yerel giyim mağazası olmamız hasebiyle katkıda bulunduğumuzu, özellikle de mağazalarımızda çalışanların çoğunluğunun öğrenci olmasıyla bu anlamda güzel destekte bulunduğumuzu düşünüyoruz. Kalite ve müşteri memnuniyeti anlayışıyla çıktığımız bu yolda inanıyoruz ki gün gelecek halkımıza ve tüm Türkiye’de bulunan vatandaşlara en iyi hizmeti verecek konuma geleceğiz” dedi.

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