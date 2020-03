MAREM’de bitki koruma yönetimi masaya yatırıldı

"Çiftçilere güvenilir hizmet"

Panelde konuşma gerçekleştiren MAREM Müdürü Şerif Özongun, "Tam ve yarı bodur bahçecilik sistemlerinin kültürlerinin çiftçilere benimsetilmesinde, budama, gübreleme, sulama tekniklerinin yerleştirilmesinde, fidancılıkta kış aşılamaları ve depoculuğun kullanılmasında ve pek çok tekniğin kullanımı ve yaygınlaştırılmasında kurumumuz öncü rol oynamıştır. Bu kapsamda yeniliklere ilk olarak Eğirdir çiftçisi sonra da Batı Akdeniz Bölgesi Üreticisi kavuşmuştur. Yeni depolama tekniklerinde de ülkemizdeki ilk çalışmalar enstitümüzde yürütülmüş ve halen devam etmektedir. Sağlam bir laboratuvar alt yapısı ile bitki sağlığı ve besleme konularında da çiftçimize güvenilir hizmet veren bir kurum olduğumuz da unutulmamalıdır" ifadelerinde bulundu.

"Dünyanın en iyi tekniklerini bu coğrafyada kullanacağız"

Vali Yardımcısı Kubalı da, Türk çiftçisi ve insanının her şeyin en iyisine layık olduğunu belirterek, "Tarih boyunca çok büyük acılar çekmiş ama aynı zamanda çok büyük zaferlere ve tarihe sahip olan ve bu kutsal vatanın her bir parçasında kanları bulunan ataları, şehitleri bulunan bir vatan içerisinde yaşıyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletine bir hedef koymuştur. Bu hedef çağdaşlaşmaktır. Her alanda çağdaş, uygarlık düzeyini yakalamaktır. Atatürk, bunun yöntemini de ortaya koymuştur. Akıl ve bilim demiştir. Aklı ve bilimi kullanacağız. Bilim adamlarımız bize yön gösterecek, çiftçimize yön vereceğiz ve dünyanın en ileri tarım tekniklerini, meyvecilik tekniklerini, bitki koruma yöntemlerini bu coğrafyada uygulayacağız" şeklinde konuştu.