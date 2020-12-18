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Maria Sharapova ile Alexander Gilkes evleniyor

18.12.2020 14:29 | Son Güncelleme:
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Maria Sharapova ile Alexander Gilkes evleniyor

5 kez Grand Slam şampiyonluğu olan Rus tenisçi Maria Sharapova, sosyal medya hesabından uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Alexander Gilkes'ten evlilik teklifi aldığını duyurdu. Sharapova, paylaşımında "Tanıştığımız ilk günden itibaren 'Evet' dedim. Bu bizim küçük sırrımız değil mi Glikes?" ifadelerini kullandı.

Şubat ayında tenis kortlarına veda ettiğini açıklayan Maria Sharapova, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Alexander Gilkes ile hayatını birleştirmeye karar verdi.

Sharapova, mutlu haberi Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

EVLENİYORLAR

Gilkes'ten evlenme teklifi alan 33 yaşındaki Rus tenisçi, gönderisine "Tanıştığımız ilk günden itibaren 'Evet' dedim. Bu bizim küçük sırrımız değil mi Glikes?" notunu düştü.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Alexander Gilkes de sevgilisi ise çekilen karesini, "Evet' diyerek beni çok çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Hayatımın sonuna kadar seni sevmek için sabırsızlanıyorum" notuyla yayınladı.

Çiftin, paylaşımlarına takipçilerinden binlerce beğeni ve tebrik mesajları yağdı.

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