Maria Sharapova ile Alexander Gilkes evleniyor

Şubat ayında tenis kortlarına veda ettiğini açıklayan Maria Sharapova, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Alexander Gilkes ile hayatını birleştirmeye karar verdi.

Sharapova, mutlu haberi Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

EVLENİYORLAR

Gilkes'ten evlenme teklifi alan 33 yaşındaki Rus tenisçi, gönderisine "Tanıştığımız ilk günden itibaren 'Evet' dedim. Bu bizim küçük sırrımız değil mi Glikes?" notunu düştü.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Alexander Gilkes de sevgilisi ise çekilen karesini, "Evet' diyerek beni çok çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Hayatımın sonuna kadar seni sevmek için sabırsızlanıyorum" notuyla yayınladı.

Çiftin, paylaşımlarına takipçilerinden binlerce beğeni ve tebrik mesajları yağdı.



