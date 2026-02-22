Güller ve Günahlar 18. bölümde neler oldu? Güller ve Günahlar 19.bölüm fragmanı nerde?

21 Şubat Cumartesi günü yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin 18. bölümünde neler oldu? Peki dizinin 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

GÜLLER VE GÜNAHLAR 18. BÖLÜM ÖZETİ

İlkim'in hastaneye kaldırılmasının ardından Zeynep ve Serhat perişan bir haldedir. Serhat kızına kimin çarptığını mutlaka öğrenecektir ve bedeli çok ağır olacaktır. Berrak, Tibet'in İlkim'e çarptığını öğrenince geri dönülmez bir hamle yapar. Berrak bu hamlesiyle Pelin'in eline düşer. Serhat da gerçeği öğrenir. Ancak Tibet'i hiçbir yerde bulamaz.

Zeynep, Serhat'ın katil olmasına engel olmaya çalışırken büyük bir mücadele verir. Nihayetinde İlkim hastaneden taburu olur ve evlerine geçerler. Serhat ise Berrak'ı köşeye sıkıştırıp Tibet'in nerede olduğunu öğrenmenin peşindedir.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 19. BÖLÜM FRAGMANI

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Güller ve Günahlar, heyecan dolu gelişmeleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Cemre Baysel ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı dizinin 19. bölümü fragmanı ise merak edildi.

Bu sefer 19. bölümden fragman hemen geldi. Seyirci ise şaştı kaldı. Sosyal medyada son bölüm paylaşımları altına "Fragman nerede?" yorumları yağdı.