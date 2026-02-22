MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Güller ve Günahlar 18. bölümde neler oldu? Güller ve Günahlar 19.bölüm fragmanı nerde?

21 Şubat Cumartesi günü yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin 18. bölümünde Serhat, İlkim'i kaybetme korkusuyla büyük bir yıkım yaşadı. Güller ve Günahlar dizisinin 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Güller ve Günahlar 18. bölümde neler oldu? Güller ve Günahlar 19.bölüm fragmanı nerde?

21 Şubat Cumartesi günü yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin 18. bölümünde neler oldu? Peki dizinin 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

GÜLLER VE GÜNAHLAR 18. BÖLÜM ÖZETİ

İlkim'in hastaneye kaldırılmasının ardından Zeynep ve Serhat perişan bir haldedir. Serhat kızına kimin çarptığını mutlaka öğrenecektir ve bedeli çok ağır olacaktır. Berrak, Tibet'in İlkim'e çarptığını öğrenince geri dönülmez bir hamle yapar. Berrak bu hamlesiyle Pelin'in eline düşer. Serhat da gerçeği öğrenir. Ancak Tibet'i hiçbir yerde bulamaz.

Güller ve Günahlar 18. bölümde neler oldu? Güller ve Günahlar 19.bölüm fragmanı nerde? 1

Zeynep, Serhat'ın katil olmasına engel olmaya çalışırken büyük bir mücadele verir. Nihayetinde İlkim hastaneden taburu olur ve evlerine geçerler. Serhat ise Berrak'ı köşeye sıkıştırıp Tibet'in nerede olduğunu öğrenmenin peşindedir.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 19. BÖLÜM FRAGMANI

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Güller ve Günahlar, heyecan dolu gelişmeleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Cemre Baysel ve Murat Yıldırım'ın paylaştığı dizinin 19. bölümü fragmanı ise merak edildi.

Güller ve Günahlar 18. bölümde neler oldu? Güller ve Günahlar 19.bölüm fragmanı nerde? 2

Bu sefer 19. bölümden fragman hemen geldi. Seyirci ise şaştı kaldı. Sosyal medyada son bölüm paylaşımları altına "Fragman nerede?" yorumları yağdı.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe rahatsızlandı! Hastane çıkışı görüntülendiÜnlü şarkıcı Yıldız Tilbe rahatsızlandı! Hastane çıkışı görüntülendi
İmaj tazeledi! Son hali çok beğenildiİmaj tazeledi! Son hali çok beğenildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Güller ve Günahlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

ABD Başkanı Trump duyurdu: Küresel tarife oranını yükseltti

ABD Başkanı Trump duyurdu: Küresel tarife oranını yükseltti

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe rahatsızlandı! Hastane çıkışı görüntülendi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe rahatsızlandı! Hastane çıkışı görüntülendi

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.