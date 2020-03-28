Mariano: Ligler ertelenmeseydi, maça çıkmayacaktık!

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Mariano, ülkesinin basınına bir röportaj verdi ve liglerin ertelendiği hafta, devam etmemesi durumunda maça çıkmama kararı aldıklarını söyledi.
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