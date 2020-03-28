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Mariano: Ligler ertelenmeseydi, maça çıkmayacaktık!

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.03.2020 18:32 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'de maçlar süresiz olarak ertelendi. Son olarak Galatasaray - Beşiktaş maçında forma giyen Brezilyalı yıldız Mariano, ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Mariano, ülkesinin basınına bir röportaj verdi ve liglerin ertelendiği hafta, devam etmemesi durumunda maça çıkmama kararı aldıklarını söyledi.

İşte Mariano'nun açıklamaları

"ERTELEME KARARI BİRAZ ZAMAN ALDI"

"ERTELEME KARARI BİRAZ ZAMAN ALDI"
Türkiye'deki yetkililerin ligleri erteleme kararı alması biraz zaman aldı. Türkiye, en geç ligleri tatil eden ülkelerden biri. Geçen haftaya kadar maçlar oynanıyordu.

"SAHAYA ÇIKMAMA KARARI ALMIŞTIK"

"SAHAYA ÇIKMAMA KARARI ALMIŞTIK"
Bizim pazar günü için bir maçımız vardı tüm oyuncular, teknik heyet ve yönetimle bir araya gelerek, sahaya çıkmama kararı almıştı. Çünkü Türkiye'de liglerin devam edeceğini sanıyorduk.

"DİĞER ÜLKEREDE SEÇENEK SUNULDU"

"DİĞER ÜLKEREDE SEÇENEK SUNULDU"
Brezilya'ya dönmek istiyorum ancak şu anda böyle bir şansım yok. Bordeaux'ta oynadığım dönemden Fransa'da arkadaşlarım var ve onlar kulübün kendilerine Brezilya'ya dönmek, Fransa'da kalmak arasında istedikleri tercihi yapma şansını verdiğini söylüyor. İspanya'da da öyle.

"BÖYLE BİR ŞANSIM YOK"

"BÖYLE BİR ŞANSIM YOK"
Ancak Türkiye'de maçları durdurmaları zaman aldığı gibi, maçlar da seyircisiz oynandı ve ne zaman döneceği de belirsiz. Bu yüzden böyle bir şansım yok.

"TÜM TEKLİFLERE AÇIĞIM"

"TÜM TEKLİFLERE AÇIĞIM"
Fluminense çok sevdiğim ve bağlı olduğum bir kulüp. 3 yıl orada oynadım. Teklifleri değerlendirmem lazım. Temmuz ayına kadar sözleşmem var. Bugün, Tanrı'ya şükürler olsun ki finansal durum benim önceliğim değil. Yaşamak için güzel bir yer arıyorum, kızım ve ailem için güzel bir yer arıyorum. Rio de Janeiro'yu biliyorum, 3 yıl orada yaşadım, harika bir şehir. Gelecek tüm tekliflere açığım
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