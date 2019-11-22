Mario Balotelli idmanda kovuldu

Brescia forması giyen Mario Balotelli, takımının son yaptığı idmandan kovuldu. La Gazzetta dello Sport’ ta yer alan habere göre; antrenman esnasında teknik direktör Fabio Grosso ve takım arkadaşları ile polemik yaşayan Balotelli, hocası tarafından idmandan gönderildi.

Daha önce çıkan iddialarda ise Brescia teknik direktörü Grosso ile Balotelli arasında çözülemeyen bir gerginlik olduğu yazılmıştı. Teknik direktör Fabio Grosso'nun Balotelli'ye 'çık git' diye bağırdığı öne sürüldü. 29 yaşındaki futbolcunun kadro dışı kalıp kalmayacağı henüz belli değil.

