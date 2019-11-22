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Mario Balotelli idmanda kovuldu

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 22.11.2019 09:56 | Son Güncelleme

Brescia'nın yaramaz çocuğu Mario Balotelli, idmanda teknik direktör Fabio Grosso ile tartıştığı için antrenmandan kovuldu.

Brescia forması giyen Mario Balotelli, takımının son yaptığı idmandan kovuldu. La Gazzetta dello Sport’ ta yer alan habere göre; antrenman esnasında teknik direktör Fabio Grosso ve takım arkadaşları ile polemik yaşayan Balotelli, hocası tarafından idmandan gönderildi.

Daha önce çıkan iddialarda ise Brescia teknik direktörü Grosso ile Balotelli arasında çözülemeyen bir gerginlik olduğu yazılmıştı. Teknik direktör Fabio Grosso'nun Balotelli'ye 'çık git' diye bağırdığı öne sürüldü. 29 yaşındaki futbolcunun kadro dışı kalıp kalmayacağı henüz belli değil.

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Anahtar Kelimeler:
mario balotelli Brescia Fabio Grosso

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ne işin var olum senin oralarda gel Beşiktaşa Kral ol
gel beşiktaşa
çok güzel hemen bizim takimlar baliklama atlar böyle serefsizleri alin alin
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