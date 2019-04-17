Mario Jardel: Galatasaray'da bana 9 numarayı verdiler

Galatasaray'da bir sezon forma giymesine karşın büyük bir etki bırakan Mario Jardel, futbol hayatındaki ilginç noktalara değindiği bir röportaj verdi.
Futbolculuk kariyerindeki lakapları hakkında konuşan Jardel, "Super Mario dışında lakaplarımdan biri de 'Jardigol'. Taraftarlar gol attığımda böyle tezahüratlar yaparlardı" dedi.
Kariyeri boyunca sürekli 16 numara giydiğini ve bu sayede birçok gol attığını söyleyen Brezilyalı efsane, "16 numaranın hikayesi Libertadores Kupası zamanlarından kalma. Gremio ile o zamanlar gol kralıydım. Bu numarayla da bir gönül bağı oluştu. Ligde 9 numara giyiyordum ama Libertadores'te 16'yı giyiyordum. Porto'Ya gelince de 16 numarayı başkandan özel olarak talep ettim. Benim şanslı sayımdı ve gollerime devam ettim. 3 lig şampiyonluğu yaşadım. Sonra 5 oldu zaten. Porto taraftarları da bütün hikayeyi biliyor" şeklinde konuştu.
JARDEL'DEN ÇOK ÖZEL RÖPORTAJ
Galatasaray'da kendisine 9 numaranın verildiğini itiraf eden Jardel, "Galatasaray'da 16 numarayı birkaç kez giydim. Orada numaram 9'du. Bana 9 numara verildi ve ben de onu giydim. O zaman 16 numarayı giyen bir oyuncu vardı ve ben de ısrarcı olmadım. Sadece müsait olduğu zaman alırım. Porto'da da böyle olmuştu" dedi.
Avrupa futbolunun kariyeri açısından önemine vurgu yapan Brezilyalı golcü, "Avrupa futbolu yeteneklerimi geliştirmemde büyük rol oynadı. En güzel gollerimi de bu sayede attım" ifadelerini kullandı.
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