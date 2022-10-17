Mark Eliyahu, yarın İstanbul'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - Mark Eliyahu, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıkacak.

Müziğinde Doğu ve Batı'yı harmanlayan ünlü besteci ve kamança ustası, 18 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Besteci, aranjör ve yetenekli bir kamança ustası olan Eliyahu, kamança ve tar gibi eski enstrümanları modern ve fütüristik elektroniklerle birleştirerek farklı kültürleri müziğinde bir araya getiriyor.

Dinleyicilerine, Ortadoğu ve Balkanlar'ın ruhunu notalara dökerek duygu yoğunluğu yüksek bir deneyim sunan Eliyahu, Türk, İran ve Azeri müziğine özel ilgi duyuyor.

