Marka duayeni Prof. Keller, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde konferans verecek

İSTANBUL (AA) - Marka ve markalaşma konusunda dünyanın önde gelen akademisyenlerinden Prof. Dr. Kevin Lane Keller, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde konferans verecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından 2019 yılının eylül ayında başlatılan Bilim ve Toplum Buluşmaları'nın 30.'su 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 21.00’de yapılacak.

Etkinlikte Tuck School of Business, Dartmouth College'dan Prof. Dr. Kevin Lane Keller tarafından Marka ve Markalaşmanın Geleceği başlıklı bir sunum yapılacak.

Konferans, üniversitenin Youtube hesabında canlı yayınlanacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından başlatılan Bilim ve Toplum Buluşmaları konferansları serisinde akademisyenler, öğrenciler ve toplumun bilimsel gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Eylül 2019’da başlatılan seride bugüne kadar dünyanın farklı üniversitelerinden 29 akademisyen davet edildi. Konferans serisi kapsamında Harvard, Cambridge, New York, Stanford, Suffolk, Nevada, MIT ve Ilmenau başta olmak üzere dünyanın önde gelen üniversitelerinden akademisyenler İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde konferans verdi.

Yüz yüze başlayan Bilim ve Toplum Buluşmaları, salgın sürecinin başlamasıyla çevrim içi olarak yapılmaya başlandı.

- Yayınlarına 250 binin üzerinde atıf yapıldı

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde konferans verecek olan Prof. Dr. Kevin Lane Keller, marka konusunda dünyanın önde gelen akademisyenleri arasında yer alıyor.

Prof. Dr. Keller, Cornell, Duke ve Carnegie-Mellon üniversitelerinden lisans ve lisansüstü eğitim aldı.

Berkeley, Stanford ve UNC'de akademisyenlik yapan Prof. Keller, Accenture, American Express, Disney, Ford, Intel, Levi-Strauss, LL Bean, Nike, Procter & Gamble ve Samsung gibi dünyanın önemli markalarına danışmanlık yaptı.

Vanitha Swaminathan ile ortak yazdığı Stratejik Marka Yönetimi kitabı en iyi işletme okullarında ve önde gelen firmalarında okutuluyor.

Philip Kotler ve Alex Chernev ile birlikte tüm zamanların en çok satan MBA pazarlama ders kitabı Pazarlama Yönetimi'nin de ortak yazarı.

Alanında dünyanın en iyi akademisyenleri arasında yer alan Prof. Dr. Kevin Lane Keller'ın yayınlarına bugüne kadar 250 binin üzerinde atıf yapıldı.

