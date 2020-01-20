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  4. Marka Konferansı’nın odak noktası "Nude" oldu

Marka Konferansı’nın odak noktası "Nude" oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.01.2020 12:43 | Son Güncelleme

Şişecam Cam Ev Eşyası Grubu Başkanı Cemil Tokel: - "Stratejilerimizi küresel konjonktürde oluşturup güncel ihtiyaç ve eğilimlere göre tasarımlar yapıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Şişecam Cam Ev Eşyası Grubu Başkanı Cemil Tokel, "Bugün ‘Dünyanın En İyi Restoranı’ seçilen 3 Michelin yıldızlı Restaurant Mirazur Relais & Châteaux gibi restoranların ilk tercihi olmamızın en önemli sebebi iyi tasarlanmış ürünlere sahip olmamız." dedi.

Nude'den yapılan açıklamaya göre, Şişecam’ın global tasarım markası Nude, Çırağan Sarayı’nda bu sene yirmincisi düzenlenen Marka Konferansı’nda, dünyaca ünlü tasarımcılar tarafından tasarlanan koleksiyonlarını, uluslararası katılımcılarla buluşturdu.

Şişecam Cam Ev Eşyası Grubu Başkanı Cemil Tokel, Marka konferansında yaptığı konuşmada Şişecam’ı, dünyanın üçüncü büyük cam ev eşyası markası Paşabahçe’yi ve “Yalın Güzeldir” başlığı ile Nude marka felsefesini anlattı.

Nude’nin koleksiyonları oluşturulurken çok değerli tasarımcılar, danışmanlar ve yöneticilerden oluşan güçlü bir beyin takımı ile çalıştıklarını belirten Tokel, "Stratejilerimizi küresel konjonktürde oluşturup güncel ihtiyaç ve eğilimlere göre tasarımlar yapıyoruz. Bugün ‘Dünyanın En İyi Restoranı’ seçilen 3 Michelin yıldızlı Restaurant Mirazur*** Relais & Châteaux gibi restoranların ilk tercihi olmamızın en önemli sebebi iyi tasarlanmış ürünlere sahip olmamız." diye konuştu.

- Camın en yalın hali

Açıklamaya göre, Şişecam Topluluğu'nun global tasarım markası Nude, dünya prömiyerini 2014 yılında Maison Objet Paris’te yaptı. Ardından Milano ve Frankfurt’taki uluslararası fuarlarda boy gösterdi ve büyük beğeni topladı. Tüm koleksiyonlarını “Simple is Beautiful” (Yalın Güzeldir) felsefesi ile tasarlayan Nude; Ron Arad, Nigel Coates, Joe Doucet, Pentagon Design, Tomas Kral, Mikko Laakkonen, Tamer Nakışçı, Erdem Akan ve Ali Bakova’nın da aralarında olduğu dünyanın saygın tasarımcıları ile çalışıyor. German Design, Red Dot, Wallpaper Design ve IF Design gibi dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarında ödülleri bulunan Nude, ödüllü koleksiyon sayısını 36’ya yükseltti.

Nude tasarımları Milano ve Türkiye'de Paşabahçe Mağazaları'nda satılıyor. Global ölçekte ise Bergdorf Goodman, WallpaperSTORE*, The Conran Shop Paris ve London, La Rinascente Milan, MOMA (Francisco, New York, Tokyo), Lane Crowford Hong Kong, Printemps Paris satış noktaları arasında yer alıyor. nudeglass.com ile de dünyanın yüz yirmi ülkesine satış yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marka Konferansı Nude şişecam

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