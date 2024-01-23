"Marka Şehir Edirne" projesinin lansmanı düzenlendi

Vali Yunus Sezer, kentteki bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Osmanlı'nın ikinci başkenti olan Edirne'nin dünyanın en güzel coğrafi özelliklerine sahip şehirlerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

Geçmişten gelen büyük mirası geleceğe taşımanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Sezer, şöyle konuştu:

"Bugün birçok kadın kooperatifimiz, belediyelerimizin kurmuş olduğu kadınlarımızın el emeğiyle oluşan işletmeler var. Fakat hepsi birbirinden bağımsız, birbirini tamamlamıyor, görmüyorlar bile. Bizim burada aslında bir ideal olarak gördüğümüz Edirne'nin bir araya gelmesi ve Edirne için bir hayal kurması. Bunun adına 'Edirne Yöresel' diyebiliriz, başka bir isim koyabiliriz ama önemli olan; sanayide, tarımda, bu güzel şehrin, bu tarihi şehrin, dünyanın en güzel şehri haline gelmesi için hem vatandaşlar hem de kamu kurumlarında çalışan bizler ne yapabiliriz, bunun planlamasının yapılması ve geleceğe ait adımların atılması gerekiyor. Bunu hep beraber yapacağız."

Sezer, Edirne'yi sahip olduğu değerlerle geleceğe miras bırakmak istediklerini dile getirdi.

Tarihi eserlerin, yöresel lezzetlerin ve Saros Körfezi'nin iyi bir planlamayla Türkiye ve dünyanın gündemine getirilmesi gerektiğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Kendimize bunu misyon edinelim. Balkanların başkenti olarak Edirne görülüyor ve Balkanlarla ilgili bölük pörçük politikalarımızı bir tarafa bırakıp hep beraber yine bir sistem dahilinde çalışmaya başlamamız ve çalışmamız gerekiyor. 'Edirne Yöresel' markasının oluşmasında her şeyden önce üretimde emeği geçen kadın kooperatiflerimize, kurumlarımıza ve emek harcayan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Benden önce emek harcamış bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah bu bayrağı daha da ileriye götürmek için hep beraber çalışmalar ortaya koyacağız."

AK Parti Milletvekili Fatma Aksal da Edirne'nin, verimli toprakları ve çalışkan insanlarıyla birçok ürüne sahip özel bir şehir olduğunu belirtti.

Kadınların, hayatın her alanında yer almasının önemli olduğunu söyleyen Aksal, "Kooperatifler kadınlarımıza esnek çalışma imkanı ve sosyalleşme imkanı sağlıyor. Edirne'de kadın kooperatiflerine önem veriyoruz. Geçmiş yıllarda kadın kooperatiflerini çok destekledik, önümüzdeki süreçte de desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

"Edirne Yöresel" markası altında ürünlerini satan kadınlar da Vali Sezer'e teşekkür etti.

Proje kapsamında yapılan renk seçimleri, kurumsal logonun ve sloganların hazırlanış öyküleri ile kurumsal hediyelikler davetlilere tanıtıldı.

Test yayını süren internet sitesi ve mobil uygulamaların da yakında hizmete gireceği duyuruldu.

Davetlilere "Edirne Yöresel" markası altında satışa sunulan yöresel ürünler ikram edildi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

