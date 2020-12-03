Marka ürünü taklidi yapan işyerlerine baskın

Malatya’da marka taklidi yapılan ürünler ele geçirildi. 117 adet suç unsuru olduğu değerlendirilen materyale el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, marka ürünler üreten firmaların avukatları polise başvuru yaparak, marka taklidi ürün satıldığını ihbar etti. Malatya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada,6769 Sinai Mülkiyet Kanunu kapsamında müşteki şirket vekillerinin şikayet dilekçesi ile Malatya 1. Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan arama kararına istinaden 5 işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 117 adet suç unsuru olduğu değerlendirilen materyale el konulurken, adli tahkikata devam ediyor.

