YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Marka ürünü taklidi yapan işyerlerine baskın

Marka ürünü taklidi yapan işyerlerine baskın

MALATYA HABERLERİ  | 03.12.2020 10:37 | Son Güncelleme

Malatya’da marka taklidi yapılan ürünler ele geçirildi.

Marka ürünü taklidi yapan işyerlerine baskın

Malatya’da marka taklidi yapılan ürünler ele geçirildi. 117 adet suç unsuru olduğu değerlendirilen materyale el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, marka ürünler üreten firmaların avukatları polise başvuru yaparak, marka taklidi ürün satıldığını ihbar etti. Malatya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada,6769 Sinai Mülkiyet Kanunu kapsamında müşteki şirket vekillerinin şikayet dilekçesi ile Malatya 1. Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan arama kararına istinaden 5 işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 117 adet suç unsuru olduğu değerlendirilen materyale el konulurken, adli tahkikata devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mali'den o fotoğrafa sansür! Mali'den o fotoğrafa sansür!
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

Malatya Namaz Vakitleri 3 Aralık Perşembe

İmsak
05:53
Sabah
07:20
Öğle
12:22
İkindi
14:52
Akşam
17:13
Yatsı
18:35

Malatya Nöbetçi Eczaneler 3 Aralık Perşembe

Akgün Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Sarıhan Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.