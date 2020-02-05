YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Markaların geleceği Trabzon’da konuşuldu

Markaların geleceği Trabzon’da konuşuldu

TRABZON HABERLERİ  | 05.02.2020 10:57 | Son Güncelleme

Ticaretin tüm alanlarında başarılı olacak dijital taktiklerin konuşulduğu “360 Dijital Markalaşma” etkinliği Trabzon’da gerçekleştirildi.Trabzon’un en başarılı girişimcilerinden Bade Butik markasının öncülüğünde Zorlu Otel’de gerçekleştirilen etkinliğe cok sayıda kişi katılırken, uzmanlardan oluşan bir kadro marka konumlandırması, dijital pazarlama, web site uygulamaları alanlarında girişimcilerle bir araya geldi.Web sitelerinin dijital pazarlama kanallarıyla başarıya gideceği yollar ‘Oyunu Kurallarına Göre Oynamak’ adlı sunumu ile SEO uzmanı ve eğitmeni Ayhan Karaman tarafından aktarıldı.

Ticaretin tüm alanlarında başarılı olacak dijital taktiklerin konuşulduğu “360 Dijital Markalaşma” etkinliği Trabzon’da gerçekleştirildi.
Trabzon’un en başarılı girişimcilerinden Bade Butik markasının öncülüğünde Zorlu Otel’de gerçekleştirilen etkinliğe cok sayıda kişi katılırken, uzmanlardan oluşan bir kadro marka konumlandırması, dijital pazarlama, web site uygulamaları alanlarında girişimcilerle bir araya geldi.
Web sitelerinin dijital pazarlama kanallarıyla başarıya gideceği yollar ‘Oyunu Kurallarına Göre Oynamak’ adlı sunumu ile SEO uzmanı ve eğitmeni Ayhan Karaman tarafından aktarıldı. Site Destek Ajansı Başkanı ve marka stratejisti Haldun Yıldız ise markaların geleceği hakkında ‘Marka Kullanım Klavuzu’ konulu sunumu ile marka konumlandırması ve stratejileri hakkında geniş bilgi verdi. ‘Müşteri Ne İster?’ temasıyla frontend developer Osman Tangören’in tecrübelerini aktarırken, dijital pazarlama yöneticisi Kamil Keleş ‘Satışa Giden Yolculuk’taki faktörleri anlattı.
İpek Çebitürk moderatörlüğünde interaktif gerçekleşen oturumlarda, Bade Butik’in genç girişimcisi Duha Sude başarıya giden yolda neler ile mücadele ettiği, hazır giyim sektöründe gelecek planlamaları ve girişimcilere ilham verecek anekdotlarını katılımcılarla paylaştı. Duha Sude, işini internete taşımak ve başarılı olmak isteyen girişimcilerin cesaretli olmalarını, işlerine doğru kanalları kullanarak yatırım yapmalarını ve rakiplerine kıyasla bir şeyi farklı sunarlarsa başarının mutlak suretle elde edileceğini söyledi.

“Müşteriler neden beni tercih etmeli ?”
“E-ticaret’te oyunu kurallarına göre oynamak ve başarılı olmak” konularında katılımcılara bilgiler veren SEO Uzmanı Ayhan Karaman, yeni girişimcilerin sadece bir kanala odaklanmaması gerektiğine vurgu yaptı. Karaman, “Başarıya ulaşmak için bir olaya bütünsel yaklaşmak gerekir. Markalaşmak için yapacağınız çalışmalar güvenilirlik ve büyüme açısından süreci daha da hızlandıracaktır. E-ticaret girişimlerini başarıya ulaştıracak en önemli faktörler arasında ise ürün, fiyat ve ziyaretçilere iyi bir deneyim yaşatacak bir web sitesi yer almaktadır. Dijital kanallara yatırım yapmadan önce girişimcilerin kendilerine şu soruyu sorması gerekir ‘Aynı veya benzer ürünü bir çok web sitesi satıyorken müşteriler neden beni tercih etmeli?’ Cevabı; bir şeyleri farklı yapmanız şart. Sonrası kolay” ifadelerini kullandı.
Öte yandan e-ticaret sektöründe başta ‘Bade Butik’ olmak üzere bir çok ulusal markaya danışmanlık hizmeti sunan Karaman bu markaları başarıya ulaştıran stratejisini de katılımcılarla paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarıAFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Sivas’ın genel nüfusu azaldı, merkez nüfusu arttı

Sivas’ın genel nüfusu azaldı, merkez nüfusu arttı

Sahte sağlık raporu almak için muayene öncesi "tuzlu ayran" içmişler

Sahte sağlık raporu almak için muayene öncesi "tuzlu ayran" içmişler

Gaziantep’te internet kafe ve oyun salonlarına denetim

Gaziantep’te internet kafe ve oyun salonlarına denetim

Van Valisi Bilmez: "5 vatandaşımız vefat etti, 2 kişi daha çığ altında olabilir"

Van Valisi Bilmez: "5 vatandaşımız vefat etti, 2 kişi daha çığ altında olabilir"

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Trabzon Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
05:55
Sabah
07:22
Öğle
12:40
İkindi
15:23
Akşam
17:49
Yatsı
19:10

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Ediz Eczanesi
Ortahisar
Kalkınma Eczanesi
Ortahisar
Önder Eczanesi
Ortahisar
Soğuksu Eczanesi
Ortahisar
Başak Eczanesi
Akcaabat
Ebru Eczanesi
Akcaabat
Doğa Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Trabzon’da taşkın riski azaltılıyor

Trabzon’da taşkın riski azaltılıyor

Cumhuriyet Ortaokulu Erasmus kapsamında geliştirdiği proje hibe almaya hak kazandı

Cumhuriyet Ortaokulu Erasmus kapsamında geliştirdiği proje hibe almaya hak kazandı

Trabzonspor Medical Park, Grubu Lider Tamamlamak İstiyor

Trabzonspor Medical Park, Grubu Lider Tamamlamak İstiyor

Bayburt Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, Bayburt'u Temsil Edecek

Bayburt Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, Bayburt'u Temsil Edecek

Umre Ve Hacca Gidecek Olanlara Yeni Corona Virüsü Uyarısı

Umre Ve Hacca Gidecek Olanlara Yeni Corona Virüsü Uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.