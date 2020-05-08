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Market sahibi öncü oldu, mahalle destek verdi

MUĞLA HABERLERİ  | 08.05.2020 16:34 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, market işleten Raziye Çevik, ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanmasıiçin ’Gıda Yardımlaşma Dolabı’ kurdu.Çevik’in örnek davranışı sonrası mahalle de projeye destek verdi.

Market sahibi öncü oldu, mahalle destek verdi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, market işleten Raziye Çevik, ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanması
için ’Gıda Yardımlaşma Dolabı’ kurdu.
Çevik’in örnek davranışı sonrası mahalle de projeye destek verdi. Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ve Ramazan Ayı dolayısıyla böyle bir girişimde bulunduğunu söyleyen 42 yaşındaki Raziye Çevik, "Mahalle halkımızla birlikte ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yönelik böyle bir uygulama başlattık. İnsanlar bu zor dönemde kötü durumda olduklarını söylemeye çekinebilir. Bu nedenle herkesin ulaşabileceği bir yere bu marketin hemen yan tarafına dolabı yerleştirdik. Ürünler eksildiğinde de mahalle halkımız ile birlikte tamamlıyoruz" dedi.

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Akşam
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Merkez
Yamasan Eczanesi
Merkez
Akçaalan Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Ege Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
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