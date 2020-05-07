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Market ucuz, bakkal pahalı düşüncesi yanlış

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.05.2020 15:59 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Ömer Metin, korona virüs pandemisi sürecinde bakkalların kapalı işyerlerine nazaran daha iyi durumda olduğunu ifade ederek, "Vatandaşın düşüncesinde yer eden market ucuz, bakkal pahalı kavramı yanlış" dedi.Bandırma Bakkallar Odası Başkanı Ömer Metin, korona virüs sürecinde bakkalların açık olan işyerleri arasında yer alarak diğer mesleklere göre daha iyi bir durumda süreci yönettiğini ifade etti.

Market ucuz, bakkal pahalı düşüncesi yanlış

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Ömer Metin, korona virüs pandemisi sürecinde bakkalların kapalı işyerlerine nazaran daha iyi durumda olduğunu ifade ederek, "Vatandaşın düşüncesinde yer eden market ucuz, bakkal pahalı kavramı yanlış" dedi.
Bandırma Bakkallar Odası Başkanı Ömer Metin, korona virüs sürecinde bakkalların açık olan işyerleri arasında yer alarak diğer mesleklere göre daha iyi bir durumda süreci yönettiğini ifade etti. Başkan Metin, "Korona virüs salgını nedeniyle bir çok işyerinin kapalı olduğu şu dönemde bakkallarımız, büfelerimiz yasaların el verdiği saat ve günlerde açık olarak hem süreci daha rahat atlattı hem de diğer mesleklere göre iyi durumda kaldı" dedi.
Bandırma Bakkallar Odası Başkanı Ömer Metin korona virüs sürecinde kafelerin, berberlerin, restaurantların haftalardır kapalı olduğunu ifade ederek, bakkalların bu süreçte şanslı olduklarını vurguladı. Metin, "Bakkallar az da olsa bu süreçte evlerine ekmek götürebildi. Ama yine de zincir marketlerin önünde oluşan kuyruk bakkallarda yok. Bizler günlük yaşayan insanlarız. Malı o gün alırız, o gün satarız. Vatandaşlar bakkaldan alışveriş yapsın istiyoruz. Market ucuz, bakkal pahalı mantığı yanlış. Ama bu mantık ne yazık ki vatandaşların düşüncelerine yer etti" dedi.
"Kira stopajları kaldırılmalı"
Bandırma Bakkallar Odası Başkanı Ömer Metin özellikle korona virüs pandemisi döneminde bir çok esnafın kapalı dükkanlarına kira stopajı ödediğini hatırlatarak, "Dükkan sahiplerinin bir kısmı fedakarlık yaparak kiralarını almadı. Ama devlete olan stopaj ödemeleri devam etti. Kira stopajlarının bu dönemde bari kaldırılmasını istiyoruz. İleri vadede ise mülk sahipleri tarafından ödenmeli" diye konuştu.
Bandırma Bakkallar Odası Başkanı Ömer Metin vatandaşların zekat ve fitrelerini bakkallarda veresiye hesapları ödeyerek gerçekleştirebileceğini de hatırlatarak Bandırma’da bu anlamda 3 bakkalda veresiye hesaplarına ödeme olduğu bilgisini aldıklarını belirtti.

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