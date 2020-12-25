YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Market ve bakkallarda gıda denetimi yapıldı

Market ve bakkallarda gıda denetimi yapıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 25.12.2020 12:23 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki bakkal ve marketler denetlendi.Pazaryeri ilçesinde vatandaşların başta gıda sektöründe sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla rutin denetimlerini sürdüren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe ve köylerde bulunan bakkallarda ve marketlerde denetimlerini sıklaştırdı.

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki bakkal ve marketler denetlendi.
Pazaryeri ilçesinde vatandaşların başta gıda sektöründe sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla rutin denetimlerini sürdüren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe ve köylerde bulunan bakkallarda ve marketlerde denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, satışa sunulan gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, çalışan personelin hijyen belgeleri, işyeri genel temizliği ve ürün etiketleri kontrol edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbim ve ruhum kızımla!' 'Kalbim ve ruhum kızımla!'
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
1/

Bilecik Namaz Vakitleri 25 Aralık Cuma

İmsak
06:43
Sabah
08:14
Öğle
13:05
İkindi
15:26
Akşam
17:47
Yatsı
19:12

Bilecik Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cuma

Varlık Eczanesi
Bozuyuk
Sağlık Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Esin Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.