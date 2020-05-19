YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Market ve eczanelerde denetimler sürüyor

Market ve eczanelerde denetimler sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.05.2020 10:15 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dört günlük sokağa çıkma yasağında iki gün açık olan market ve eczanelere, sosyal mesafe ve maske fiyat denetimleri gerçekleştirdi.Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri kendi sorumluluk sahasında, ilçe belediyeleri zabıta ekipleri ve Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, dört günlük sokağa çıkma yasağında iki gün açık olan market ve eczanelere, sosyal mesafe ve maske fiyat denetimleri gerçekleştirdi.
Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri kendi sorumluluk sahasında, ilçe belediyeleri zabıta ekipleri ve Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetimlerini sürdürüyor. Dört günlük sokağa çıkma yasağındaki açık olduğu günlerde market ve eczanelerde, sosyal mesafe ve fiyat denetimleri yapıldı. Ekipler marketlerin yanı sıra, eczanelerde de denetimlerini sürdürüyor. Eczanelerde en fazla 1 TL olması gereken maske fiyatları kontrol ediliyor. Haksız kazancın önüne geçilmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için yapılan denetimler Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü personelleri ile birlikte gerçekleştiriliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet! Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet!
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

Hastaneden kaçan hükümlü operasyonla yakalandı

TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

TDV'nin "Çevrimiçi Gençlik Buluşmaları" etkinliği sona erdi

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mesut Özil’den Hisarcık’ta 50 aileye yardım kolisi

Mahalle halkı sokak aydınlatmasını kendisi yapıyor

Mahalle halkı sokak aydınlatmasını kendisi yapıyor

Kocaeli Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:44
Sabah
05:32
Öğle
13:02
İkindi
16:58
Akşam
20:21
Yatsı
22:01

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Kocaeli Eczanesi
Izmit
Egemen Eczanesi
Korfez
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Handan Eczanesi
Karamursel
Merkez Eczanesi
Basiskele
Kemal Eczanesi
Gebze
Kayra Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.